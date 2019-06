Flinke verlaging groeiverwachting Brazilië

De centrale bank wijst daarbij onder meer op de wereldwijde economische afkoeling. In het eerste kwartaal van dit jaar kromp de economie van Brazilië met 0,2 procent op kwartaalbasis. Dat was de eerste neergang sinds 2016. De afzwakkende economische groei is een tegenvaller voor de in januari aangetreden Braziliaanse president Jair Bolsonaro. Die heeft juist beloofd de economie nieuw leven in te blazen.

