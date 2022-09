Ministerie waarschuwt voor risico’s crypto’s

Crypto’s zijn zeer volatiele en daarmee risicovolle producten. Hun waarde wordt niet gedekt door een onderliggende waarde en de koers kan behoorlijk fluctueren. Door die schommelingen kun je je geld snel verliezen. Vooral op sociale media worden jongeren ’gelokt’ door zogenoemde ’finfluencers’ om in te stappen in crypto’s maar worden ze niet gewezen op de risico’s.

Oplichting

Met de campagne moeten jongeren zich bewuster worden van die gevaren. Want hoe weet je of een crypto-aanbieder betrouwbaar is? Is het verstandig om met geleend geld in crypto’s te gaan en hoe weet je eigenlijk wat je koopt? Met korte video’s op YouTube, Snapchat en Twitch worden jongeren gewezen op valkuilen en ook op de vele oplichtingspraktijken plaatsvinden en de misinformatie over crypto’s die rondgaat op sociale media.

Minister Kaag: „Er wordt op sociale media heel veel informatie gedeeld over crypto’s, maar financiële influencers zijn lang niet altijd neutraal en transparant. Als je eraan denkt om crypto’s te kopen, zorg dan dat je weet wat de risico’s zijn en staar je niet blind op beloofde hoge rendementen.”