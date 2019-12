Wall Street opent duidelijk hoger

De Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin verwacht dat een zogeheten fase-één-deal tussen China en de Verenigde Staten in januari wordt ondertekend. Vervolgens moeten de twee landen, die sinds vorig jaar een handelsoorlog uitvechten, een breder handelsakkoord uitonderhandelen. Ondertussen blijft een schuin oog gericht op de afzettingsprocedure tegen Donald Trump in het Amerikaanse Congres. De strijd tussen Republikeinen en Democraten over Trumps positie heeft beleggers vooralsnog nog niet van hun stuk gebracht.

De Dow-Jonesindex toonde een plus van 0,3 procent op 28.473 punten. De bredere S&P 500-index steeg 0,4 procent tot 3219 punten en schermenbeurs Nasdaq dikte 0,4 procent aan tot 8921 punten.

Technologiebedrijven in trek

Bij de bedrijven kon Apple op belangstelling rekenen. Het technologieconcern wil naar verluidt iPhones, iPads en andere apparaten rechtstreeks via speciale satellieten met internet verbinden. Daarmee zou deze apparatuur voor draadloos internet minder afhankelijk zijn van telecombedrijven. Apple kreeg er 0,6 procent bij.

Een ander technologiebedrijf, BlackBerry, opende de boeken en rapporteerde over het voorbije kwartaal een 18 procent hogere omzet dan een jaar eerder. Onder de streep noteerde de Canadese onderneming, met een notering in New York, een verlies van 32 miljoen dollar. BlackBerry steeg 11,4 procent. Sportmerk Nike meldde een hogere kwartaalomzet- en winst. Ook de brutowinstmarge ging omhoog, maar hier hadden kenners in doorsnee een sterkere verbetering verwacht. Nike daalde 1,5 procent.