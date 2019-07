Korting pensioen dreigt bij meer fondsen

Dat heeft te maken met de nieuwe rekenregels die werden ingesteld door een commissie onder leiding van oud-minister Dijsselbloem. Een deel daarvan gaat pas in 2021 in, maar een ander deel wordt nu al van belang.

Dat gaat dan om de zogenoemde kritische dekkingsgraad. Dat is de absolute ondergrens voor de fondsen. Als de fondsen daar aan het eind van het jaar onder staan, moeten ze meteen korten. Door de nieuwe regels is die ondergrens flink omhoog gegaan. En omdat de financiële situatie van ABP en PFZW de afgelopen maanden flink verslechterde, is die ondergrens nu ook in beeld gekomen.

Aanzienlijk groter

ABP stelt bijvoorbeeld dat de kans op pensioenverlagingen ’aanzienlijk groter’ zijn geworden. Het fonds heeft de kritische dekkingsgraad zien stijgen van ongeveer 88% naar zo’n 95%. En de actuele dekkingsgraad, de financiële thermometer van het fonds, stond eind juni op 95,3%, nog net boven de grens dus.

Zorgfonds PFZW heeft nog iets meer marge. De ondergrens is gestegen naar ongeveer 94%, en de actuele dekkingsgraad was eind juni 95,9%.

Voor deze twee grote fondsen zou een korting eind dit jaar een grote domper zijn. Ze dachten mogelijk pas eind 2020 eventueel in aanmerking te komen voor een korting op basis van andere regels.

Metaalfondsen

Voor de metaalfondsen maakt de nieuwe situatie met de kritische dekkingsgraad voor eind dit jaar niet zo veel uit. Omdat zij al eerder dan andere fondsen in de financiële problemen waren, moeten zij mogelijk eind dit jaar al dusdanig hard korten dat hun dekkingsgraad weer op 100% komt. Dat betekent een veel forsere ingreep dan die op basis van de kritische dekkingsgraad.

Als het aan vakbond FNV ligt, komen er overigens helemaal geen pensioenkortingen. Vicevoorzitter Tuur Elzinga zei woensdag in deze krant dat hij vindt dat eerst alle details van het pensioenakkoord uitgewerkt moeten worden. We zijn bezig met de uitwerking van een nieuw pensioencontract”, reageert hij. „Een van de doelen is om het vertrouwen te herstellen. Nu korten zou een heel slecht begin zijn.”