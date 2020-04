Dirk van den Broek (96): van melkboer tot supermarktmagnaat

Dirk van den Broek, hier op een foto uit 1990, is op 96-jarige leeftijd overleden. Ⓒ ANP

Vanaf een wagen getrokken door een pony verkocht Dirk van den Broek (Amsterdam, 27 maart 1924) de melk van zijn vaders boerderij in Amsterdam-West. In 1942, midden in de Tweede Wereldoorlog, begon hij een melkzaak, aan het Mercatorplein. Die zaak zou uitgroeien tot een van de grootste Nederlandse supermarktketens – die de naam van zijn oprichter droeg, en beroemd werd om de knalrode Dirk-tassen. Woensdag is Van den Broek op 96-jarige leeftijd overleden.