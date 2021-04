Wall Street wint: sectorgenoot AkzoNobel fors hoger op groeispurt

De Dow noteert 0,6 procent op 34.238 punten. De index sloot donderdag voor het eerst boven de 34.000 punten, geholpen door goede cijfers over de Amerikaanse economie. De S&P 500 klom 0,3 procent tot 4181 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq ging juist 0,2 procent omlaag tot 14.010 punten.

Morgan Stanley verliest 0,1 procent. De zakenbank zag de winst in de afgelopen periode zeer sterk toenemen, dankzij het adviseren bij fusies en overnames, de begeleiding van beursgangen en aandelenuitgiftes en de stijgende beurskoersen.

Wel had de bank een verliespost van ruim 900 miljoen dollar, die te maken had met het debacle rond het beleggingsfonds Archegos.

Met de cijfers van Morgan Stanley hebben de grote banken in de Verenigde Staten nu hun resultaten gemeld.

Eerder deze week kwamen al bijvoorbeeld Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Bank of America en Citigroup met kwartaalpublicaties. De winsten van de banken gingen scherp omhoog door de records op de beurzen en het economisch herstel in de VS van de coronacrisis.

De markten in New York buigen zich ook over cijfers over de Chinese economie. De op een na grootste economie ter wereld heeft in het eerste kwartaal een recordgroei van meer dan 18 procent neergezet. Er werden ook gegevens over de Chinese winkelverkopen en industriële productie gemeld.

De Amerikaanse bouwsector begon in maart met de bouw van meer dan 1,7 miljoen woningen, haast een vijfde meer dan in februari. In die maand was er wel sprake van vertraging door winters weer. Net als in Nederland is er ook in de VS een woningtekort, dus experts verwachten dat bouwbedrijven als Toll Brothers, DR Horton en Lennar nog wel even kunnen blijven profiteren. Die aandelen dikten tot 2,5 procent aan.