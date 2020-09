Aantal vacatures in de eurozone gedaald

Het percentage openstaande vacatures kwam uit op 1,6% van het totale werkaanbod tegen 1,9% in het voorgaande kwartaal, aldus cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat. In de dienstensector van het eurogebied stonden de meeste vacatures open met 1,7% van het totaal. In de industrie en de bouw ging het om 1,3%.

Eurostat maakte verder bekend dat de arbeidskosten per uur in de eurozone in het tweede kwartaal 4,2% hoger uitkwamen dan een jaar eerder. In de eerste drie maanden van dit jaar stegen de arbeidskosten met 3,7%.