Volkswagenfabrieken in thuisstad Wolfsburg starten weer op

De fabriek in Wolfsburg zal deze week 10 tot 15 procent van zijn maximale productie halen. Eind volgende week moet al 40 procent zijn bereikt.

Bij de heropening liet VW-topman Herbert Diess weten dat de politiek snel moet beslissen over maatregelen om de verkoop van auto's aan te jagen. Dat is volgens Diess nodig omdat consumenten vanwege de coronacrisis hun hand op de knip houden, zeker voor grote aankopen. En dat kan dan weer tot ontslagen leiden, niet alleen in de fabrieken van Volkswagen, maar ook bij dealers.

Steunmaatregelen

Premier Stephan Weil van de Duitse deelstaat Nedersaksen, die ook commissaris is bij Volkswagen, kondigde eerder al aan over steunmaatregelen te praten. Een premiemodel staat binnenkort op de agenda. Wat Weil betreft moet er niet te lang over dit soort maatregelen gepraat worden omdat anders te veel tijd verloren gaat.

Vorige week opende VW ook al fabrieken in Zwickau, waar de elektrische ID.3 van de band loopt, en in Slowakije. Ondertussen is ook 70 procent van de dealers in Duitsland weer open.