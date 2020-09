’Golfje’ van lagere hypotheekrentes

In dit „golfje van renteverlagingen”, zoals Oscar Noorlag van Van Bruggen Adviesgroep het noemt, ging het wel hoofdzakelijk om kleinere aanpassingen. „Maar trend is in ieder geval voorlopig dalend’.

De gemiddelde tienjaarsrente met NHG bedraagt nu 1,29%. Voor een rentevaste periode van twintig jaar is dat 1,62%. Na de coronacrisis waren de rentes weer wat opgelopen, na een jarenlange glijvlucht. In februari bedroeg de gemiddelde 10-jaarsrente met NHG nog 1,2%.

WOZ-waarde

Naar aanleiding van de publicatie vorige week van het CBS, dat de gemiddelde WOZ-waarde met 8,9% is gestegen, tekent Noorlag aan dat huiseigenaren hiervan kunnen profiteren door een lagere renteopslag. „Het betekent dat een geldverstrekker minder risico loopt met jouw hypotheek. Als je een hypotheek zonder NHG hebt, kan daarom misschien de hypotheekrente met een tiende of een paar tienden omlaag.”

Dat kan een aardige besparing opleveren, rekent Noorlag voor. Hij neemt als voorbeeld een woning die begin 2016 gekocht is voor € 300.000 bij een rente van 3%, en die nu ongeveer € 386.000 waard is. Bovendien is de hypotheek lager door de verplichte aflossing. „Bij een verlaging van 0,2% hebben we het toch over een besparing van meer dan € 500 per jaar (dat is een combinatie van lagere maandlast en snellere aflossing).”

Hoe hard stijgen de WOZ-waarden in jouw gemeente? Bekijk het hier: