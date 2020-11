Hardleers als het gaat om wachtwoorden: ’Nog steeds vaak welkom123’

Haarlem - Hoewel er al jaren wordt gehamerd op het gebruik van veilige wachtwoorden, lijken internetgebruikers nog steeds hardleers. „Het wordt niet beter. Zo zien we nog steeds welkom123 of de seizoennaam en het jaartal als wachtwoord. En de laatste tijd zien we ook vaak Corona2020 of Covid2020”, zegt beveiligingsexpert bij Orange Cyberdefense, Bart van Bodegom.