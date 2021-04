Porsches, Bentleys en Ferrari’s bij Pon niet aan te slepen

De coronacrisis hakte er flink in bij Pon, zo blijkt uit de cijfers. De nettowinst daalde met 30% naar €125 miljoen. De omzet kwam vorig jaar uit op €7,3 miljard, een daling van 3,5% ten opzichte van 2019. Vooral de activiteiten met de luxe merken in de VS hebben het bedrijf uit Amsterdam door de coronacrisis gesleept dankzij een uitgebreid dealernetwerk, waar Ferrari vorig jaar aan toegevoegd werd. De omzet aan auto’s evenaarde ondanks het mindere eerste halfjaar met €4,9 miljard het niveau van het jaar ervoor. „De belangstelling voor luxe auto’s neemt fors toe, veelal ook met nieuwe klanten. Dat zien we bijvoorbeeld bij de elektrische Porsche Taycan, die niet alleen alle verkooprecords brak, maar waarvan 50 procent van de kopers voor het eerst een Porsche gaat rijden,” aldus een woordvoerder van Pon Holdings. Er zijn in Nederland vorig jaar in totaal 1832 Porsches verkocht ten opzichte van 1324 in 2019.

De elektrische auto’s van onder meer Volkswagen liepen ook goed. Daardoor wist het bedrijf het marktaandeel te vergroten. Drie op de tien verkochte auto’s is inmiddels elektrisch. Pon zette bij de bedrijfswagens ook een eerste stap richting elektrisch rijden met de eCrafter.

Fietsen

De elektrotrend zet ook bij de fietsen van Gazelle door. De fietsdivisie ging voor het eerst de €1 miljard over, een groei van 30% ten opzichte van het jaar ervoor. Elektrische fietsen waren niet aan te slepen in de coronacrisis, omdat veel andere activiteiten niet meer ondernomen konden worden in de lockdowns. Het concern wist de productie na de eerste verstoring door de eerste lockdown weer te herstellen omdat er voldoende voorraad was aan grondstoffen en onderdelen. Zes op de tien fietsen die verkocht wordt door Pon is elektrisch.

De divisie die bouwmaterieel verkoopt had het lastig, omdat er minder gebouwd wordt door de stikstofcrisis. De omzet kwam uit op ruim €1 miljard, 20% lager dan het jaar ervoor als gevolg van verkoop van activiteiten in Scandinavië. Pon Holdings deed vorig jaar tijdens de coronacrisis geen beroep op steun van de overheid. Er verdwenen enkele honderden banen als gevolg van een reorganisatie.