Rechter wijst klachten over verkoop Sligro-dochter Emté af

Eind vorig jaar werd bekend dat Jumbo en Coop zeker €83 miljoen claimden van Sligro wegens vermeende misstanden rond de verkoop van de filialen. Die deal werd in 2018 beklonken voor €410 miljoen.

Een jaar later klaagden Jumbo en Coop dat bepaalde winstmarges van de Emté-winkels zich na de aankoop niet ontwikkelden zoals verwacht. Sligro heeft altijd ontkend iets verkeerd te hebben gedaan rond de verkoop.

Reactie Jumbo

Jumbo bevestigt de uitspraak, die nog niet online is gepubliceerd. De supermarktketen betreurt het verlies ten zeerste. „Volgens Jumbo en Coop zijn er duidelijke aanwijzingen dat Sligro, voorafgaand aan de verkoop, een onjuiste voorstelling van zaken heeft gegeven omtrent de financiële positie van Emté, maar kennelijk hebben wij dat voor de rechter onvoldoende hard kunnen maken”, laat een woordvoerster in een schriftelijke reactie weten. Jumbo weet nog niet of het in hoger beroep gaat.