Ook Tata moet miljoenen aan coronasteun terug betalen

Tata Steel Nederland vroeg in 2020 NOW-steun aan (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid), vanwege het plotselinge omzetverlies door de coronacrisis. Het ging daarbij om de NOW-1 (april, mei en juni) en NOW-2-regelingen (juli tot en met oktober).

Voor die regelingen hanteert de overheid een minimumpercentage waarmee de omzet moet zijn gedaald. Toetsing gebeurt achteraf, na vaststelling van de daadwerkelijke omzetdaling.

Waterstof

De omzetdaling tijdens de NOW-2-regeling blijkt nu iets lager uit te vallen dan de grenswaarde, laat het bedrijf weten. Daarom betaalt Tata Steel Nederland het onder NOW-2 ontvangen bedrag van €45 miljoen terug.

Tata Steel in IJmuiden wordt momenteel van haar Engelse zusterbedrijf afgesplitst. De Indiase eigenaar staat ervoor open om de hoogovens te verkopen. Een akkoord met het Zweedse SSAB daarvoor ketste begin 2021 nog af. Het bedrijf is ook spil in een maatschappelijke discussie over het versneld overschakelen op waterstof in plaats van steenkool als brandstof.

Bovendien is er een strafzaak tegen het concern en zijn bestuurders opgestart door omwonenden, die de milieu- en gezondheidsoverlast van het bedrijf beu zijn. Werknemers lanceerden recent weer een campagne tegen de negatieve nieuwsspiraal onder het motto: ’Trots op staal uit de IJmond’.

Tot nu toe is van ruim 20.000 bedrijven bekend dat ze voor bijna €300 miljoen aan NOW-steun moeten terugbetalen. Er zijn inmiddels zes steunrondes.