Beoordeling nieuw medicijn Pharming loopt vertraging op

APDS is een ernstige aandoening aan het immuunsysteem, waaraan volgens de huidige voorzichtige schattingen ruim 1300 mensen lijden. De verwachting was eerder dat het Comité voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik (CHMP) van het EMA in april advies zou geven en dat twee maanden later een besluit over goedkeuring zou volgen.

Pharming heeft nu echter een lijst met vragen van het EMA ontvangen met daarin een verzoek om bijgewerkte gegevens in te dienen van de lopende studie naar de effectiviteit van leniolisib bij langdurig gebruik die zijn verzameld na de tussentijdse analyse. „Het komt vaker wel dan niet voor dat de EMA hiertoe besluit”, zegt De Vries. „Wij blijven alle vertrouwen in het middel houden en onze data tonen dat bij een langduriger gebruik de effectiviteit zelfs verbetert. Toevoeging van deze data versterken ons dossier in Europa alleen nog maar meer.” Nu het tijdschema van de beoordeling is gewijzigd van versneld naar standaard verwacht De Vries dat het CHMP in het tweede halfjaar met een advies komt en het EMA twee maanden later met zijn oordeel.

De ceo benadrukt dat het besluit van het EMA geen enkele invloed heeft op het traject van de Amerikaanse FDA. „De verwachting is nog altijd dat de FDA op 29 maart zijn oordeel geeft.”

Pharming realiseert zijn omzet en winst nu nog volledig met ruconest, een middel tegen de acute erfelijke zwellingsziekte angio-oedeem. Terwijl ruconest vooral in de VS verkocht wordt, biedt leniolisib na goedkeuring volgens de Vries ook een aantrekkelijk potentieel in Europa. Dat hangt vooral samen met het ontbreken van concurrerende medicijnen.

Beleggers reageren teleurgesteld op het nieuws. De beurskoers van de smallcapper verliest zo’n 14%.