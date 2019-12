VS overwegen importheffingen tegen Frankrijk

Het Witte Huis denkt onder andere aan heffingen van 100 procent op wijn, kaas en handtassen uit Frankrijk, staat in een verklaring van handelsgezant Robert Lighthizer. Ze zouden begin volgend jaar kunnen ingaan na een publieke consultatieperiode.

Het Franse parlement stemde deze zomer in met de invoering van de nieuwe digitale belasting, waardoor bedrijven als Google en Facebook 3 procent moeten betalen over omzet die in het land is behaald. Trump had de maatregel eerder in scherpe bewoordingen veroordeeld.

De aankondiging van mogelijke importheffingen volgt op een zogeheten Section 301-onderzoek naar vermeend oneerlijke handelspraktijken. Eenzelfde soort onderzoek leidde vorig jaar invoerheffingen in op honderden miljarden aan import uit China. Mogelijk beginnen de VS dezelfde procedure tegen Italië, Oostenrijk en Turkije om digitaks in die landen.