Succesvol beursdebuut van Warner Music

Cardi B woonde begin dit jaar de Warner Music Group Pre-Grammy Party in Manhattan bij. Ⓒ REUTERS

NEW YORK - Het duurde op de eerste handelsdag voor Warner Music meer dan twee uur voordat er een koers was. Maar die was wel zo’n 10% hoger dan de introductieprijs van $25 waarop de muziekmaatschappij zijn opwachting maakt op de Amerikaanse techbeurs Nasdaq.