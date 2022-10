Beursblog: AEX naar lagere opening, olieprijs stijgt

Door Theo Besteman

Amsterdam - De AEX gaat volgens de future rond 0,8% lager van start. Het Britse pond schiet omhoog op signalen van een aanpassing van de economische plannen van de nieuwe regering. Beurzen in Azië zijn vooral met verlies gesloten na gemengde resultaten op Japanse productiecijfers. Zijn economische activiteit is geslonken tot het laagste niveau in twee jaar tijd. De handel is daar beperkt vanwege vakanties in China en Zuid-Korea. Futures in de Verenigde Staten staan licht hoger.