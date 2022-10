Beursblog: bedrukt sentiment Azië

Amsterdam - Het sentiment voor de AEX staat onder druk. Beurzen in Azië koersen maandag met gemengde resultaten na Japanse productiecijfers. Zijn economie is gedaald tot het laagste niveau in twee jaar tijd. De handel is beperkt vanwege vakanties in China en Zuid-Korea.