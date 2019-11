Pieter Elbers: ’Nepnieuws als maatschappijen beweren dat ze ouder zijn dan KLM’

V.l.n.r. Henk Guitjens, voorzitter Stuyvesant Ball, Bas Gerressen, vicepresident Noord Amerika Air France-KLM, Rutu Dave, winnares KLM-prijs , Pieter Elbers president en CEO KLM.

Een Amerikaans stel in New York keek verbaasd naar de langskomende stewardessen in lichtblauw KLM-uniform. Zij gingen naar het chique Plaza hotel waar voor de 38e keer het Peter Stuyvesant Ball werd gehouden. Dit keer stond het in het teken van de 100-jarige KLM.