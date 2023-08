Column: China kan aan Japanse toestanden ontsnappen

Beleggers en de media vrezen dat de Chinese vastgoedproblemen het groeiwonder om zeep zullen helpen, net als in Japan in de jaren negentig. Er zijn inderdaad overeenkomsten maar ook significante verschillen. Beleggers hebben de afloop van dit probleem deels zelf in de hand.

Winkelend publiek op maandag in de Chinese hoofdstad Beijing Ⓒ ANP/HH