Column: Moderne Monetaire Onzin

Uiteindelijk is het aan de lidstaten of er toestemming komt. In plaats van het terugdringen van het Italiaanse begrotingstekort en het doorvoeren van noodzakelijke hervormingen, kwam de belangrijkste economische adviseur van Lega (Claudio Borghi) echter met een ander idee.

Italië moet volgens Borghi dringend investeren in infrastructuur en inderdaad, het tragische ongeval in Genua van afgelopen zomer toonde de slechte staat van de Italiaanse infrastructuur aan. Het mag duidelijk zijn dat de kosten voor dergelijke projecten voor Italië al snel in de tientallen miljarden zullen lopen. De oplossing van Borghi voor dit probleem? Het uitgeven van infrastructuurobligaties door de Europese Investeringsbank, die vervolgens door de ECB zouden moeten worden opgekocht. Inderdaad, monetaire financiering.

Moderne monetaire theorie

Recent kan het fenomeen ‘moderne monetaire theorie’ op behoorlijk wat aandacht rekenen. Al hoewel moderne monetaire theorie een verscheidenheid aan varianten kent, komt het er in de kern op neer dat de controle over de geldhoeveelheid in handen komt van de overheid. De overheid heeft dan geen restricties meer wat betreft uitgaven aangezien zij onbeperkt nieuw geld kan creëren voor het bekostigen van overheidsprojecten, om zodoende volledige werkgelegenheid te creëren. Wanneer dit doel is bereikt, zou de overheid de uit de volledige werkgelegenheid ontstane inflatiedruk kunnen beteugelen door het verhogen van belastingen en/of het uitgeven van obligaties om het ontstane overaanbod van geld uit de markt te trekken.

Politieke onafhankelijkheid onder druk

Ook hebben diverse democratische presidentskandidaten in de VS een lans gebroken voor deze ‘nieuwe’ vorm van monetair beleid. Het probleem is dat als dit beleid in theorie al zou werken, de werking in de praktijk al is aangetoond in Zimbabwe, Venezuela en de Weimar Republiek. De desastreuze gevolgen hiervan zijn u wel bekend. In een tijd waarin de politieke onafhankelijkheid van centrale banken al in toenemende mate onder druk staat en de Epistemische gemeenschap het in toenemende mate aflegt ten opzichte van zogenaamde alternatieve feiten, is dit een buitengewoon zorgwerkende ontwikkeling.

De grootste en belangrijkste centrale bank ter wereld (de Federal Reserve Bank) krijgt al openlijk kritiek van president Trump. Dit terwijl het tot voor kort ondenkbaar was dat een staatshoofd zich zou uitspreken over zaken als de rechtspraak of monetair beleid. Zo zijn er overigens veel zaken die op dit moment spelen en tot voor kort ondenkbaar leken. Ook de Europese Centrale Bank is niet geheel gevrijwaard van politieke druk, zo getuigen ook de opmerkingen van Borghi. Mario Draghi heeft tijdens de Eurozone crisis ook op het randje moeten opereren onder politieke druk. Op 31 oktober zal Draghi echter terugtreden als hoofd van de Europese Centrale Bank en is het de vraag wie hem zal opvolgen. Wie dit ook mag zijn, het is te hopen dat deze functie ingevuld zal worden door iemand die de politiek onafhankelijke rol van centrale banken een warm hart toedraagt. Laten we ons als bevolking hoe dan ook niet in de luren leggen door moderne monetaire onzin. Dingen die te mooi klinken om waar te zijn, zijn dat namelijk ook.

Teeuwe Mevissen is econoom bij Rabobank.