Huizenkopers letten nog nauwelijks op energielabel

Dat blijkt uit een enquête van prijsvergelijker EasySwitch. Deze onverschilligheid is vrij opmerkelijk, want het energielabel is sinds 2015 verplicht bij de verkoop of verhuur van een huis. Huiseigenaren kregen destijds een voorlopig energielabel met een geldigheid van tien jaar.

De hoogte van het energielabel kan doorwerken in de vraagprijs van het huis en de hoogte van de hypotheek die men kan krijgen.

Aanpassen label

Als het huis door verbouwingen of andere aanpassingen inmiddels een groener energielabel verdient, kan je online voor enkele tientjes het label vernieuwen en omzetten in een definitief label. Dat wordt op afstand gecontroleerd door een deskundige. Daarbij kan het label hoger - of lager - uitvallen dan het voorlopige label.

Vanaf 1 januari 2021 wordt dit proces veel duurder. Dan zal men een afspraak moeten maken met een energieadviseur die thuis komt rondkijken.