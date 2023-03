’Mogelijk disciplinaire maatregelen topmanagers Credit Suisse’

Volgens Armstad heerste bij Credit Suisse een cultuur die leidde tot een gebrek aan verantwoordelijkheid. „Vaak was niet duidelijk wie waarvoor verantwoordelijk was. Dit bevorderde een onzorgvuldige omgang met risico’s.”

Of er een nieuwe procedure wordt gestart tegen de Zwitserse bank, is nu nog een ’open vraag’, aldus de topvrouw van de financieel toezichthouder. „We zijn geen wetshandhavingsinstantie, maar we onderzoeken de opties.”

Kritiek

In Zwitserland is er discussie ontstaan over de rol van de toezichthouder, omdat het Finma niet de juiste instrumenten zou hebben waarmee bankiers gestraft en slecht gedrag ontmoedigd kunnen worden. Amstad verwelkomt de discussie over nieuwe bevoegdheden voor de toezichthouder, zoals de mogelijkheid om boetes op te leggen aan individuen of banken. „Het is duidelijk dat er hiaten zijn die moeten worden gedicht.”

Marlene Amstad, president Zwitserse financieel toezichthouder FINMA Ⓒ ANP/HH

Er is in Zwitserland vanuit de politiek en de samenleving veel kritiek op de door de overheid bemiddelde aankoop vorig weekend van Credit Suisse door UBS dat geleid wordt door de Nederlander Ralph Hamers, voor €3 miljard. Met name Finma moet het ontgelden, omdat de toezichthouder eerder had moeten ingrijpen om de ineenstorting van Credit Suisse te voorkomen.

Amstad weerlegt de suggestie dat Finma niet vroeg of hard genoeg ingreep om problemen aan Credit Suisse aan te pakken. Zij wijst daarbij op zes handhavingsprocedures die afgelopen jaren tegen de bank liepen. „We hebben eerder en zeer intensief ingegrepen bij overtredingen van de toezichtsregels. Maar als we hard optreden, wordt het meestal niet openbaar. Stel je voor dat bekend was geworden dat we in november al bezig waren met de herstructureringsopdracht van Credit Suisse of dat we Credit Suisse hadden gevraagd om oplossingen voor te bereiden voor de dingen die nu zijn gebeurt."

Nationaliseren

Het idee om de bank te nationaliseren werd volgens Amstad verworpen, omdat er ’weinig goede voorbeelden’ zijn van nationalisatie en het zou betekenen dat de regering alle balansrisico's van Credit Suisse op zich zou nemen. Volgens de baas van de toezichthouder hoeven Zwitsers zich geen zorgen te maken dat de bezorgdheid dat de gefuseerde bank te groot is om failliet te gaan. Amstad zegt dat UBS in de toekomst te maken krijgt met ’steeds hogere kapitaal- en liquiditeitsvereisten’.