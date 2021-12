Financieel

MKB-voorzitter wil meer compensatie voor ondernemers

De voorzitter van werkgeversorganisatie MKB-Nederland, Jacco Vonhof, vindt dat ondernemers meer gecompenseerd moeten worden voor gemiste inkomsten. Dat zei hij in het tv-programma WNL Op Zondag in een reactie op de strenge lockdown die met ingang van zondag in Nederland geldt.