Topondernemers proberen Tefaf in Maastricht te houden

Door Pieter Klein Beernink Kopieer naar clipboard

Pierre Gubbels (l.), Peter Schmeitz (m.) en Derk Veldhoen. Ⓒ Foto De Telegraaf

Enkele grote Zuid-Limburgse ondernemers werpen zich zich op voor het behoud van de internationaal vermaarde kunstbeurs Tefaf in Maastricht. ,,Wij willen de banden tussen de gemeente en de Tefaf-organisatie versterken, in de hoop dat beide gezamenlijk optrekken. Zodat er meer voor Maastricht wordt georganiseerd tijdens de beursdagen”, zei wijnbouwer Pierre Gubbels. Een belangrijke zorg is het behoud van de luchthaven Maastricht.