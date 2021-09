Premium Het beste van De Telegraaf

Column: welkom in de mismatch-economie?

Door Stefan Koopman Kopieer naar clipboard

Een gebrek aan materiaal en personeel, maandenlange vertragingen en flinke prijsverhogingen. De grote economische aardbeving door de pandemie is inmiddels al anderhalf jaar geleden, maar we hebben nog lang te maken met naschokken. In elk geval een stuk langer dan ik begin dit jaar had ingeschat. Wat is er met ’de markt’ aan de hand?