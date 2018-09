Felle kritiek GKN op bod Melrose

Melrose is naar eigen zeggen gespecialiseerd in het verbeteren van de prestaties van industriële bedrijven. De investeerder kwam met een vijandig bod van in totaal 7,4 miljard pond (8,3 miljard euro). GKN wees dat voorstel vrijwel direct af. Eerder werd al een ander voorstel van Melrose van de hand gewezen.

GKN stelt onder meer dat Melrose misleidende informatie geeft over de hoogte van de premie die wordt geboden aan de aandeelhouders. Het bedrijf spreekt dan ook van een ,,neppremie''. Ook stelt GKN dat Melrose weinig ervaring heeft met het managen van luchtvaarttoeleveranciers.