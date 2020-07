Jeff Bezos met $172 miljard rijker dan voor dure scheiding

Bezos, de rijkste man ter wereld, is volgens de dagelijks bijgehouden miljardairslijst van Bloomberg goed voor maar liefst $172 miljard. Zijn vermogen bedroeg vlak voor het gebroken huwelijk in september 2018 nog $167,7 miljard.

Vooral de uitstekende gang van zaken op de beurs bij Amazon geeft de rijkdom van Bezos vleugels. Dit jaar heeft de grootaandeelhouder zijn online retaibedrijf de waarde van zijn vermogen al zien stijgen met $56 miljard.

McKenzie Bezos heeft ook bepaald geen reden tot klagen na de breuk. Haar vermogen is met dank aan het pakket Amazon-aandelen dit jaar ook hard opgelopen met bijna $20 naar 56 miljard. Daarmee is zij terug te vinden op de twaalfde plek in de rijkenlijst.