Minder Amerikanen in de WW

Een week eerder kwam het aantal steunaanvragen uit op 893.000. Dit aantal bedraagt nu voor de derde achtereenvolgende week minder dan een miljoen. Analisten hadden vooraf gerekend op 850.000 uitkeringsaanvragen in de voorbije week.

In totaal hebben ruim 60 miljoen Amerikanen een WW-uitkering aangevraagd sinds het uitbreken van de coronacrisis. Het aantal voortgezette werkloosheidsuitkeringen daalde vorige week van 13,4 miljoen naar 12,6 miljoen.

Voorzichtig

Het aanhoudend hoge aantal Amerikanen zonder baan is voor Fed-voorzitter Jerome Powell echter reden om voorzichtig te blijven. De centrale bankier kondigde daarom woensdag aan dat de rente in de VS pas na 2023 weer wordt verhoogd.