Gerucht megadeal telecom VS duwt Sprint 75% hoger

De Wall Street Journal meldde dinsdag al dat een federale rechter als laatste steentje in de schoen van de telecomdeal tussen de nummers drie en vier van de markt ook akkoord is gegaan.

Het gefuseerde bedrijf wordt in een deal van $26,5 miljard omvang na AT&T en Verizon het derde telecombedrijf van de Verenigde Staten. Er is in de Amerikaanse telecommarkt nog nooit zo weinig concurrentie in breedbandnetwerken tussen aanbieders geweest.

De fusieaankondiging die beide partijen deden dateert van april 2018. Sindsdien hebben consumentenorganisaties hun zorgen geuit over de megadeal in Amerikaanse telecom: het fusiebedrijf zou, bij gebrek aan concurrentie, fors hogere tarieven gaan vragen.

De twee bedrijven hebben onder zware druk toezeggingen gedaan om concurrentie in stand te houden, onder andere met de oprichting van Dish, een mobiele aanbieder die gerund wordt door aanbieder Dish. Dat mag de komende zeven jaar gebruik maken van het netwerk van T-Mobile.

Concurrentie blijft op peil

Volgens de rechter is er geen reden om te denken dat er een substantiële stijging van tarieven zal komen. De twee telecomaanbieders zeggen te investeren in een 5G-netwerk.

Sprint en T-Mobile kregen al eerder toestemming van het Amerikaanse ministerie van Justitie en de waakhond FCC voor de megafusie. Daarvoor waren de twee bedrijven af en aan enkele jaren met elkaar in gesprek.

De overname zal volledig gefinancierd worden door een transactie in aandelen.