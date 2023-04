Premium Het beste van De Telegraaf

Column: het mes gaat in de leningen

Tijdens de bankrun van vorige maand riep ik stoer dat dit niet gelijk het einde was van de cyclus met renteverhogingen. Die mening pas ik aan. De verkrapping, nodig om groei af te remmen, is daar. Banken hebben de kredietkraan dichtgedraaid, wat in de Verenigde Staten al te zien is in de data. In Europa komt het besef later deze maand.