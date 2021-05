Nederland in achterhoede met verkoop nieuwe auto’s

Van alle EU-landen was Nederland de op twee na sterkste daler. Roemenië stond met bijna 15 procent bovenaan bij de dalers, meldt de Europese autobrancheorganisatie ACEA.

Van de vier grootste Europese markten noteerden Italië en Frankrijk tussen januari en april de sterkste verkopen. In Italië steeg het aantal registraties met 68,4 procent, in Frankrijk was sprake van een ruime verdubbeling. De maanden maart en april zorgden voor een substantiële stijging.

April goede maand

Met name de maand april springt eruit. Ten opzichte van vorig jaar zijn er in die maand veel meer nieuwe personenauto’s geregistreerd. Italië, Spanje, Frankrijk en Duitsland stonden bovenaan. Dat komt volgens de ACEA doordat in april 2020 door coronabeperkende maatregelen ruim driekwart minder nieuwe personenauto’s op kenteken werden gezet. Er werd toen veel minder gereisd en autofabrieken leverden minder auto’s omdat er door gedwongen sluitingen minder werd geproduceerd. Ondanks de flinke stijging vorige maand werden er alsnog bijna 300.000 auto’s minder geregistreerd tegenover april 2019.

De stijging in april speelde ook in Nederland, waar het aantal nieuw geregistreerde auto’s ruim verdubbelde, met bijna 56 procent. Werden er in april 2020 nog 15.322 auto’s geregistreerd, vorige maand was dat aantal gestegen tot 23.846.