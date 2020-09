Wall Street met steun tech in de lift

De Dow-Jonesindex noteerde in de tussentijdse handel een plus van 1,2 procent op 27.987 punten. De breed samengestelde S&P 500 steeg 1,3 procent tot 3383 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq klom 1,5 procent tot 11.012 punten.

Nvidia telt zo'n 40 miljard dollar neer om ARM over te nemen van het Japanse SoftBank. Daarbij blijft de Britse ontwerper van chips onafhankelijk opereren, stelt Nvidia. Topman Jensen Huang van het Amerikaanse bedrijf denkt dat het gaat lukken om goedkeuring te krijgen voor de deal, zelfs van de Chinese autoriteiten. Het aandeel Nvidia steeg 4,4 procent.

Farmaceut Pfizer (plus 3,3 procent) heeft vertrouwen dat zijn coronavaccin eind oktober klaar is en na goedkeuring al eind dit jaar in de Verenigde Staten kan worden verspreid. Branchegenoot Eli Lilly kwam met positieve resultaten van zijn medicijn baricitinib bij patiënten met Covid-19. Eli Lilly ging 1,3 procent omhoog.

Biotechnoloog Gilead Sciences neemt voor 21 miljard dollar Immunomedics over, een bedrijf dat een medicijn tegen borstkanker maakt. Gilead werd 2 procent hoger gezet. Immunomedics sprong 99 procent omhoog.

Softwarebedrijf Oracle lijkt de strijd om de Amerikaanse activiteiten van TikTok te hebben gewonnen. Microsoft maakte al bekend de handdoek in de ring te gooien. Van een verkoop van de volledige activiteiten is geen sprake, want het gaat vooral om samenwerking. China zou het niet toestaan dat TikTok-moeder ByteDance de algoritmen achter de app van de hand zou doen. De koers van Oracle steeg 5 procent.

Telecomconcern Verizon Communications won 1,3 procent. Verizon neemt voor maximaal 6,9 miljard dollar het bedrijf TracFone Wireless over van het Mexicaanse América Móvil. TracFone is een Amerikaanse aanbieder van mobiele prepaid diensten.

Vrachtwagenbouwer Navistar International klom 3,3 procent. Volgens Navistar is het verhoogde overnamebod van branchegenoot Traton, dochteronderdeel van Volkswagen, ter waarde van 3,6 miljard dollar nog te laag. Traton is bekend van de truckmerken MAN en Scania.

De euro stond op 1,1862 dollar, tegen 1,1883 dollar bij het slot van de handel in Europa. Een vat Amerikaanse olie werd 0,2 procent duurder op 37,39 dollar. Brentolie zakte licht in prijs tot 39,82 dollar per vat.