’Wall Street trapt nieuwe handelsweek hoger af’

NEW YORK (AFN) - De Amerikaanse aandelenbeurzen in New York staan maandag voor een hoger begin van de handelsweek. Chipbedrijven trekken de kar na de overname van het Britse ARM door de Amerikaanse chipmaker Nvidia. Ook is er hernieuwde hoop op een snelle ontdekking van een coronavaccin.