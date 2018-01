Vijf tips om stormschade te voorkomen

De redactie van DFT zet een aantal tips om een rijtje om te voorkomen dat je morgen een schadeclaim moet indienen.

Haal je meubels uit de tuin of keten ze vast

Bij een flinke storm valt de meeste schade vaak te noteren in de tuin. Daar heeft de wind nou eenmaal vrij spel. Tuinmeubels zijn dan vaak de klos. Maar dat valt makkelijk te voorkomen door ze bijvoorbeeld in de schuur te zetten. Of, als de schuur niet groot genoeg is, de meubels vast te ketenen.

Het kan niet gek genoeg, de NS meldt vanochtend bijvoorbeeld dat er geen treinen rijden tussen Alphen aan den Rijn en Gouda omdat een trein een weggewaaide trampoline heeft aangereden.

Denk daarom ook aan andere zaken als bloempotten en barbecues. Met dat laatste is het helemaal oppassen, want barbecues worden door verzekeraars vaak niet gezien als meubilair en dus wordt de schade dan ook niet vergoed.

Let op waar je de auto parkeert

Takken die van bomen af vallen zijn een bekend beeld als het heel hard waait. En het zou vervelend zijn als zo’n gebroken tak nou net op jouw auto valt. Probeer daarom te vermijden dat je de auto onder een boom parkeert.

Houd ramen en deuren dicht

Misschien een wat overbodig advies, want van lekker fris doorwaaien is onder deze omstandigheden natuurlijk geen sprake. Maar laat de ramen en deuren ook niet op een tochtkiertje staan en sluit ze goed af. Als de wind vat krijgt op een los raam kan dat flink schade aan de kozijnen of het glas opleveren.

Let ook goed op jezelf

Stormschade ontstaat niet alleen aan spullen, je kunt zelf ook schade oplopen. Blijf daarom vooral binnen als je niet naar buiten hoeft. Let op dat je geen wegwaaiende voorwerpen tegen je aan krijgt. En gebruik zeker geen paraplu als het ook nog gaat regenen.

Bereid je vast voor op de volgende storm

Op dit moment is het misschien al te laat voor deze tip, maar denk ook alvast aan dingen die je na de storm kunt doen om de volgende keer schade te voorkomen. Denk daarbij aan onderhoud aan bijvoorbeeld de schutting of de dakbedekking. En verzorg de bomen in de tuin goed, zodat er geen takken aan zitten die makkelijk kunnen afbreken.