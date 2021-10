’Videoplatform Twitch in zijn geheel op straat na hack’

Een gebruiker van het anonieme internetforum 4chan heeft daar een ’eerste deel’ van de hackbuit gedeeld, een bestand van 125GB. Nieuwswebsite The Verge stelt dat het bestand inderdaad de complete geschiedenis van Twitch bevat, en dat de hack recent moet zijn uitgevoerd: de gedeelde broncode is maar drie weken oud.

In Nederland telt Twitch, dat eigendom is van internetreus Amazon, zo’n 1,3 miljoen gebruikers. De bekendste daarvan is vlogger Enzo Knol. Wereldwijd is het platform goed voor 6,3 miljard kijkuren per kwartaal.

De hack is bedoeld om ’meer concurrentie in de wereld van het streamen van video’s’ te forceren, schrijft de gebruiker van 4chan in een toelichting. Volgens hem of haar is Twitch ’een walgelijke en giftige beerput’.

Het streamingplatform is naar verluidt op de hoogte van de enorme diefstal, maar heeft nog niet gereageerd.