Kwartaalcijfers tonen rimpels op chipmarkt

Financieel

Bitcoin veert krachtig op tot boven $24.000

De bitcoin is woensdag voor het eerst in ruim een maand kortstondig gestegen tot boven $24.000. De koersen van veel digitale munten zitten de afgelopen dagen weer in de lift, na eerder nog fors te zijn gezakt. Beleggers lijken weer meer risico te willen nemen met investeringen in cryptomunten.