Nettoloon: bouwvakker spekkoper, pensionado blijft achter

Afspraak is geen afspraak voor werknemer

We zijn sinds september in gesprek met een medewerker en zijn advocaat over beëindiging van zijn dienstverband. Nu hebben we afgelopen woensdag eindelijk allebei onze handtekening onder de beëindigingsovereenkomst gezet, maar nu begrijp ik dat hij nog 14 dagen bedenktijd heeft. Klopt dat?