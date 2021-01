Aanscherping lockdowns speelt Just Eat Takeaway in de kaart

Het aantal bestellingen bij het moederbedrijf Thuisbezorgd.nl is in het vierde kwartaal van vorig jaar met 57% omhoog geschoten naar 179,8 miljoen. De massale sluiting van horecazaken om de coronabesmettingen terug te dringen legde het bezorgbedrijf geen windeieren.

Ook tijdens de feestdagen en rond de jaarwisseling werd vaak eten besteld bij het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl. Over heel 2020 klommen de orders bij Just Eat Takeaway met 39% tot 588,1 miljoen stuks.

Topman Jitse Groen zegt dat in de afgelopen periode voor het derde kwartaal op rij sprake was van een versnelling van de ordergroei. Het investeringsprogramma van Just Eat Takeaway is volgens de topman erg succesvol en in de meeste landen is het marktaandeel flink toegenomen.

Bekijk ook: VEB en Eumedion in actie tegen vertrek Takeaway naar Londen

Het bedrijf zegt vooral tevreden te zijn over de prestaties in het Verenigd Koninkrijk van het Britse onderdeel Just Eat. Daar stegen de orders in het vierde kwartaal met 58 procent. In Nederland ging het om een toename van de orderontvangst met 39 procent.

De omzet steeg in het afgelopen kwartaal met meer dan 60 procent naar een bedrag tussen de 720 miljoen en 740 miljoen euro. Over heel 2020 is de omzet naar verwachting gestegen met ruim 50 procent tot circa 2,4 miljard euro. Om restaurants bij te staan in coronatijd werden wel commissies tijdelijk opgeschort.

Just Eat Takeaway is nog bezig met de overname van het Amerikaanse Grubhub ter waarde van ongeveer 7,3 miljard dollar. Deze overname moet in de eerste helft van volgend jaar worden afgerond.