Telers krijgen eindelijk meer voor appel en peer

In tegenstelling tot het Europese gemiddelde is de opbrengst bij de Nederlandse appelteler wel groter dan vorig jaar. Ⓒ VidiPhoto

Amsterdam - Appels- en perentelers zijn opgelucht dat de oogst in Europa fors minder is dan in recordjaar 2018. Zij hopen daardoor een hogere prijs te kunnen krijgen voor hun fruit. De kans is daarbij klein dat de consument ineens veel meer moet gaan betalen.