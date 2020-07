Lagere straf voor bankier die cruciale info verzweeg

De bankmedewerker had een belangenconflict en had dat moeten melden: het bedrijf van zijn vrouw leverde pashouders aan de bank. Door niets te zeggen, overtrad de man de regels van de bankierseed, volgens een uitspraak van de Commissie van Beroep van de Stichting Tuchtrecht Banken.

Hij kreeg aanvankelijk een beroepsverbod van zes maanden opelegd. In de beroepsprocedure is het door de commissie opgelegde beroepsverbod vervangen door een berisping.

Volgens een verklaring dinsdag van de commissie van beroep bij de instantie omdat „de procedure grote gevolgen heeft voor het persoonlijk leven van de medewerker.” Hij verloor in juli 2017 na 19 jaar zijn baan bij een reorganisatie.

Geen strafvervolging

De commissie van beroep wijst er ook op dat het tuchtrecht pas kan worden toegepast vanaf het afleggen van de bankierseed in 2015, in zijn geval op 19 mei 2015.

„Ook weegt zij mee dat in berichtgeving is gesuggereerd dat de medewerker ook strafrechtelijk is vervolgd, terwijl weliswaar aangifte is gedaan maar deze niet tot strafvervolging heeft geleid”, aldus de verklaring van dinsdag.

De Commissie van Beroep van de Stichting Tuchtrecht Banken meldt niet om welke bank en bedrijf het gaat.

De Bankierseed geldt voor ongeveer 90.000 bankmedewerkers die zijn onderworpen aan het tuchtrecht.