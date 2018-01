Zo hoog is de werkloosheid in jouw gemeente

Het gaat over het algemeen genomen goed met de werkloosheid, blijkt uit de CBS-cijfers. Er waren eind 2017 ruim 100.000 werklozen minder dan een jaar eerder. In totaal zitten er nog 395.000 mensen zonder baan thuis.

Wie de werkloosheid per gemeente bekijkt ziet dat die nog altijd het grootste is in krimpregio’s als Oost-Groningen, Drenthe en bepaalde gemeentes in Limburg. De gemeente Emmen heeft de twijfelachtige eer om de gemeente met de grootste werkloosheid te zijn. In de Drentse gemeente ontvangt 5,6% van de beroepsbevolking een WW-uitkering.

Bekijk hieronder hoe hoog de werkloosheid in jouw gemeente is (en klik hier voor een vergroting).