’Bijna tiende stroomverbruik nu afkomstig uit zonne-energie’

Dat blijkt uit het jaaroverzicht dat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) vrijdag publiceert. Met het plaatsen van krachtige zonnepanelen op daken van bedrijfsgebouwen, parkeergarages en de zonneparken op land, neemt zon naast wind op zee een steeds grotere rol in groene energie in.

Om die totale groei aan panelen op beperkte ruimte gaande te houden, moeten elektriciteitsnetten efficiënter gebruikt worden en uitgebreid, aldus RVO. Zonnecellen op daken zouden meer gecombineerd kunnen worden met andere functies in gebouwen, zoals parkeerplaatsen-, om vierkante meters en gebruik maximaal te benutten.

Eind 2021 stond er in Nederland 14,4 gigawatt aan vermogen opgesteld. „Ondanks knelpunten schatten wij in dat de gehele zonmarkt in Nederland zal groeien, waarbij er eind 2022 ongeveer 17,6 gigawatt operationeel vermogen gerealiseerd kan zijn”, stelt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Meer vermogen

Op basis van wat nog in de pijplijn bij de subsidie-aanvragen zit, verwacht RVO eind 2023 een opgesteld vermogen van 21,5 gigawattpiek en eind 2024 25,9 gigawattpiek. Onderzoeksinstituut TNO schatte eerder dat in 2050 in Nederland 200 gigawattpiek aan opgewekte zonne-energie beschikbaar is.

Volgens RVO is komende tijd een efficiencyslag mogelijk. „In de Nederlandse zonmarkt is nog nagenoeg geen sprake van sanering van oudere zoninstallaties.” Bij vervanging kunnen nieuwe, vaak krachtiger zonnecellen voor meer vermogen zorgen.

Een groot deel van energie-opwek uit zon, zo’n 64%, is opgesteld dankzij subsidies uit de SDE-regeling.

