Kledinglijn van Rihanna weer in de kast bij luxemerk Louis Vutton

De komst in mei 2019 van de ontwerpen van Rihanna, met een miljoenenpubliek op Twitter en Instagram, was destijds een oppepper voor het grote Franse luxemerk.

Na de aankondiging woensdag daalde het aandeel LVMH met 1% op een positieve beurs.

LVMH zegt dat de verdere introductie van de make-up en kleding van het in Parijs gevestigde Fenty van de 32-jarige Rihanna „on hold” is gezet, in afwachting van betere omstandigheden.

Dat is opmerkelijk, omdat de luxeketen het in de coronamaanden en de economische crisis veel beter heeft gedaan dan zijn concurrenten.

De modelijn van de ster uit Barbados is de tweede in de geschiedenis die LVMH van begin af aan heeft helpen optuigen. LVMH meldde eerder juist vaker met sterren te willen samenwerken rond hun ideeën over mode en design.

Volgens modeblog WWD blijft een deel van het personeel bij Fenty in Parijs om lopende zaken af te handelen. Het Franse concern heeft geen datum genoemd waarop de Rihanna-mode zou terugkeren.

De ster heeft daarnaast nog een serie van commerciële activiteiten en merken waaraan zij haar naam uitleent. Rihanna heeft ook het bedrijf Savage X Fenty-lingerie, waarin ze met meerdere investeerders samenwerkt, waaronder modebedrijf TechStyle Fashion Group.

Volgens de ’rijkenlijst’ van zakenblad Forbes was haar vermogen in oktober vorig jaar $600 miljoen groot.