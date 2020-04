ACM stelt eisen aan vouchers

Nog deze week lieten de Eurocommissarissen Valean (Transport) en Reynders (Justitie) weten dat het in strijd is met de Europese regelgeving als klanten bij annulering niet kunnen kiezen voor geld. Ook de ACM gaat daarvan uit. „Uitgangspunt blijft dat consumenten bij annuleringen in principe recht hebben op terugbetaling. Dat is een wettelijk recht dat de ACM niet opzij kan zetten”, laat de consumentenwaakhond donderdag weten bij de presentatie van de richtlijnen voor bedrijven.

Redelijk en verstandig

De ACM meent dat het vanwege de huidige uitzonderlijke situatie toch „voor consumenten redelijk en verstandig kan zijn om een voucher te accepteren in plaats van terugbetaling te eisen.” Om aan de wildgroei van die voucherregelingen een eind te maken, heeft de consumentenwaakhond voorwaarden opgesteld. Als bedrijven zich daaraan houden, zal de ACM niet tegen het optreden, belooft de organisatie donderdag in een persverklaring.

Ten eerste moet de voucher een volwaardige vervanging zijn voor de consument, bijvoorbeeld door levering van het product of dienst op een later tijdstip. Verder moet de voucher redelijke geldigheidsduur hebben, bijvoorbeeld 12 maanden. Het restbedrag van de voucher (het bedrag van de voucher dat nog niet is besteed) moet achteraf actief en binnen een redelijke termijn door de ondernemer worden uitgekeerd. De consument moet daar niets voor hoeven te doen. De voucher moet ook de betaalde reserverings - en administratiekosten vergoeden.

Restant hoeft niet

Een belangrijke toevoeging is dat consumenten die een aanbetaling hebben gedaan, niet het restant van de som hoeven te betalen als het bedrijf de overeenkomst niet kan nakomen. De consument krijgt dan een voucher voor het bedrag van de aanbetaling die hij heeft gedaan.

Naast bovenvermelde uitgangspunten hecht de ACM eraan dat de vouchers zoveel mogelijk gedekt zijn door een garantiefonds of een vergelijkbare partij. De ACM ondersteunt tot slot het overdraagbaar maken van vouchers, zodat consumenten deze desgewenst kunnen doorverkopen. Consumenten die niet instemmen met de regeling kunnen naar een geschillencommissie of de civiele rechter stappen, stelt de ACM vast.