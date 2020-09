Etihad Airways verlengt salarisverlaging personeel

Voortaan worden de salarissen met 10% gekort, gaf Etihad Airways aan. Eerder ging het nog om een mindering van 25 tot 50%. Ook gaat het bedrijf, dat geheel eigendom is van de overheid van Abu Dhabi, weer extra vergoedingen uitkeren.

Etihad Airways is net als andere luchtvaartmaatschappijen keihard geraakt door de wereldwijde uitbraak van het nieuwe coronavirus, die internationaal reizen vrijwel onmogelijk maakte. De luchtvaartmaatschappij leed in het eerste halfjaar een verlies van $758 miljoen en schrapte duizenden banen. Het voerde de salarisverlagingen in april in.

Branchegenoot Emirates uit Dubai, die wegens de crisis ook sneed in de salarissen, maakte bekend dat werknemers vanaf oktober weer hun volledige loon krijgen betaald.