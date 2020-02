Werklozen voelen zich ongezonder dan werkenden

Van de werkenden beoordeelt 90 procent de eigen gezondheid als goed of uitstekend. Onder werklozen ligt dat percentage op 76 procent. Opvallend is dat mensen zonder baan zich vaker ’uitstekend’ of juist ’slecht’ voelen dan werkenden. Werkenden kennen minder uitersten en voelen zich vaker ’goed’.

Mensen die zich gezond voelen, vinden vaker een baan. Zo heeft ruim 40 procent van de werklozen die zich ’uitstekend’ voelden betaald werk gevonden in de tienjarige onderzoeksperiode. Van de werklozen die hun gezondheid als ’slecht’ bestempelden, vond 7 procent werk. Ook komen gezonde mensen minder vaak zonder werk te zitten en ervaren werklozen vaker een achteruitgang in gezondheid dan mensen met werk.