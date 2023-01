Gerard Sanderink (Centric) trouwt met vertrouweling Rian van Rijbroek

Het it-bedrijf, dat onder zijn klanten ook overheidsinstanties mag rekenen en daardoor gegevens van miljoenen Nederlanders beheert, staat sinds dit najaar onder leiding van een tijdelijk bestuur met daarin onder meer de ervaren Peter Wakkie. Sanderink zelf werd door de Ondernemingskamer uit al zijn functies ontheven, en heeft ook zijn aandelen in het bedrijf niet meer in beheer. Dat betekent dat een erfgenaam of nabestaande van de zakenman ook geen invloed krijgt bij Centric. In gesprek met De Telegraaf sloten de tijdelijk bestuurders een terugkeer van Sanderink bij Centric eerder al categorisch uit.

Een woordvoerder van Centric noemt het huwelijk tussen de 74-jarige Sanderink en zijn twintig jaar jongere vrouw dan ook ’een privé-aangelegenheid’. „De aandelen in de vennootschap Centric zijn eigendom van de vennootschap Sanderink Investments B.V. En op al die aandelen, behoudens één, wordt het stemrecht uitgeoefend door beheerder Marcel Evers. Kortom, dat Gerard Sanderink in het huwelijk is getreden met mevrouw Van Rijbroek heeft geen invloed op (de bestuursvorm of toekomst van) Centric.”

Gerard Sanderink had eerder een relatie, maar geen huwelijk, met Brigitte van Egten. Toen hij in 2018 de omstreden zelfbenoemde cybersecurityexpert Van Rijbroek leerde kennen was het met die liefde snel gedaan, en kwam hij Van Egten vooral nog tegen in het kader van eindeloze juridische procedures.