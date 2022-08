Zon wekte in juli meer dan kwart van energie op

Afgelopen maand zorgde de wind voor 14,55% van de energie. dat is slechts een kleine stijging ten opzichte van juli vorig jaar (14,22%). De hoeveelheid opgewekte zonne- en windenergie komt daarmee in juli 2022 uit op 43,24% van alle gevraagde elektriciteit. Fors meer dan in juli 2021, toen het percentage bleef steken op 31,88%.

Hoewel de hoeveelheid opgewekte zonne- en windenergie enorm gegroeid is ten opzichte van vorig jaar, is geen sprake van een record. „Halverwege juli zag het ernaar uit dat het record van juni (45,5%) wel eens verbroken zou kunnen worden”, aldus een woordvoerder van Zonneplan. „Dat is dus net niet gebeurd.”

Vooral de opwekking van zonne-energie zit in de lift. Volgens Zonneplan is dat vooral toe te schrijven aan de toename van het aantal zonnepanelen in het afgelopen jaar. „Daarnaast was de hogere gemiddelde temperatuur een factor, 18,57 graden Celsius dit jaar versus 17,99 graden vorig jaar juli. Ook lag het aantal zonuren in juli dit jaar op 269 en op 201 vorig jaar. De weersverwachtingen voor augustus zien er qua zon hoopgevend uit. Wellicht komende maand dus alsnog een nieuw record”, aldus de woordvoerder.