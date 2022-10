Premium Het beste van De Telegraaf

’Kinderen zien blauw na zwemmen’ Kouder zwemwater, verlichting uit: sportclubs doen alles om overeind te blijven voor leden

Om te bezuinigen, is het de temperatuur van het zwembad van Sportboulevard Dordrecht verlaagd. Ⓒ aldo ALLESSIE

De historische inflatie raakt iedereen. Sportclubs, winkeliers, gezinnen, huurders, ouderen, huizenkopers: in alle haarvaten van de samenleving wordt de pijn van extreem dure energie en boodschappen gevoeld. Wat is de maatschappelijke impact van deze crisis? In de serie Nederland in de kou brengen we dat in beeld. „Als dit zo doorgaat, dan verdubbelt de contributie.” Deel 1: de sportclubs.